Cosa chiede il Bologna al 2021? Tra le risposte che si dà il QS, c’è anche l’accelerazione per il ‘nuovo’ Dall’Ara. Un investimento da 100 milioni, di cui 40 finanziati dal Comune, ai quali andranno aggiunti i 10-12 milioni necessari per costruire l’impianto provvisorio in città. La road map del nuovo anno solare prevede innanzitutto la presentazione del progetto esecutivo col partner Fincantieri («siamo quasi pronti» disse l’a.d. Fenucci a fine novembre), a cui seguiranno i 120 giorni di conferenza decisoria del Comune. Il tutto individuando, entro l’estate, investitori e area per lo stadio temporaneo.