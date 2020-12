Pres. ordine architetti: “Stadio? Franchi percorribile, c’è spazio per mediazione”

Pier Matteo Fagnoni, presidente dell’ordine degli architetti, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole: “Nuovo stadio al posto del Ridolfi? È un’area che va studiata con attenzione, le riflessioni di Giani a riguardo non sono da trascurare. È uno stadio recente su cui si sono fatti grandi investimenti. Bisogna considerare il punto di vista urbanistico, perché ci sono molti residenti a Campo di Marte, e capire se quest’area può ospitare una struttura importante. Deve essere affiancato da una serie di servizi e poter ospitare 45.000 spettatori. Firenze dovrebbe cercare comunque una soluzione. Ce lo auguriamo tutti per la città”.

Fagnoni ha concluso parlando anche del Franchi: “Credo che esista ancora uno spazio di mediazione anche se molti pensano che questo non sia possibile. Penso che il Franchi sia percorribile. Bisognerà vedere come il presidente Commisso prenderà le proposte del ministero. Siamo in attesa di capire qual è il punto fermo. Penso e spero che la Fiorentina sia disposta al dialogo”.