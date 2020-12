Franchi, il 2021 per la decisione definitiva. Nardella: “Non posso permettermi di aspettare”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella non può più permettersi di aspettare. Il Ministro deve ancora indicare quali siano le parti da salvaguardare in seguito alla richiesta ufficiale di Fiorentina e Comune. Commisso ci va con i piedi di piombo e raffredda gli entusiasmi, ormai conscio delle difficoltà, ma Nardella spinge sull’acceleratore a RTV38: “Il 2021 sarà l’anno decisivo per le tramvie e per lo Stadio Franchi. Non posso permettermi, come sindaco prima di tutto, di passare un altro anno senza una soluzione definitiva, che porteremo avanti insieme alla Fiorentina, qualunque essa sia”. Rimane comunque in piedi l’ipotesi di un trasferimento a Campi Bisenzio: “Non posso comunque escludere altre opzioni se la Fiorentina le volesse prendere in esame”, anche se è chiaro quale sarebbe la preferenza del sindaco.

