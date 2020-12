Gazzetta, bocciato Piatek e può partire anche Bonaventura: tutti gli scenari

La Gazzetta dello Sport si concentra sui movimenti della Fiorentina in chiave mercato: detto che l’unico affare concreto, al momento, è quello per Maleh, il quotidiano assicura che la punta messa nel mirino dovrà giocare con Vlahovic e non al suo posto. Bocciati, quindi, Piatek e Pavoletti. Cutrone partirà sicuramente, mentre per Kouamé, che può portare una plusvalenza di un paio di milioni, si attendono delucidazioni da parte di Prandelli.

Capitolo centrocampo: Demme, Torreira e Praet i nomi più graditi, ai quali sono in lista per fare spazio Pulgar, Duncan e, un po’ a sorpresa, Bonaventura. Ma è più probabile che parta uno dei primi due.

