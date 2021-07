“Quelli che mancano”: l’estate degli assenti di Moena

Pulgar, il campione europeo Castrovilli, quelli sudamericani Pezzella, Quarta e Nico Gonzalez. E ancora Kouame, impegnato a Tokyo2020

L'edizione fiorentina di Repubblica si concentra sui grandi assenti del ritiro di Moena. Da Castrovilli agli argentini Pezzella, Quarta e il nuovo acquisto Nico Gonzalez . Oltre a Pulgar e Kouame , impegnato nelle Olimpiadi con la Costa d'Avorio. Insomma, quei giocatori della Fiorentina che per motivi differenti non prenderanno parte alla preparazione nella val di Fassa.

Castrovilli, neo campione d’Europa si sta godendo le vacanze in Grecia, con la compagna Rachele Risaliti, alla quale ha chiesto di sposarlo, qualche giorno fa. Relax per i tre argentini Pezzella, Nicolas Gonzalez e Quarta, che hanno a lungo festeggiato la storica vittoria in Copa America. In vacanza anche Pulgar, protagonista col Cile e che Italiano attende per capire quanto possa essere utile e funzionale al centrocampo viola. Sempre in campo Christian Kouame, impegnato con la sua Costa d’Avorio, titolare nel 2- 1 sull’Arabia Saudita, alle Olimpiadi di Tokyo.