Tokyo2020 – Kouame resta a secco ma vince contro l’Arabia Saudita

Una vittoria nella prima gara della Costa d'Avorio a Tokyo2020. Kouamé resta a secco ma la nazionale africana batte l'Arabia Saudita

Inizia con una vittoria l'Olimpiade di Christian Kouame. L'attaccante della Fiorentina ha giocato tutti i 90 minuti nella vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita - restando a secco - come riferimento in attacco nel 4-2-3-1 della Costa d'Avorio.