Riccardo vs Riccardo: Saponara e Sottil, “coppia comica” in concorrenza

Saponara e Sottil: l'insospettabile coppia che rappresenta le opzioni della Fiorentina di Italiano per il ruolo di esterno sinistro

Saponara e Sottil : prove di intesa. Per il momento fuori dal campo, nella camera condivisa nel ritiro di Moena. Lo ha rivelato lo stesso Riccardo Saponara, intervenendo stamattina dalla sala stampa . La loro - parola dell'ex Spezia - è una "coppia comica". Un binomio tra un calciatore al culmine della propria maturazione e un giovane che la preparazione estiva sta mettendo in vetrina. Un tandem che li vede appaiati anche nella corsa allo stesso ruolo. Lo dimostra la prima amichevole con l'Ostermünchen che li ha visti alternarsi in una staffetta per la posizione di esterno sinistro. Spartitasi equamente: nei primi 45' Sottil, nella seconda frazione Saponara.

Ebbene, se Nico Gonzalez e Callejon sono le frecce nella faretra di Italiano per la corsia opposta, il lato mancino del campo è presidiato dai due Riccardo. Sempre che il lungo mercato non porti con sé altre sirene. Rumors che l'ex Empoli è sembrato allontanare in modo deciso, mostrandosi sicuro di sé, sufficientemente maturo per dare una grossa mano ai tanti giovani presenti in rosa. Tra i quali lo stesso classe '99, stimolato dal progetto tecnico di Vincenzo Italiano. D'altra parte non è ragionevole pretendere che il figlio d'arte, con alle spalle una sola (mezza) stagione da protagonista in Serie A; possa imporsi come unico titolare del ruolo. Il Saponara apprezzato questa mattina in conferenza sembra l'ideale chioccia per un giovane con tanta voglia di spaccare il mondo, ma ancora un po' "pazzerello"- ipse dixit. Il passaggio più commovente quando ha confessato l'obiettivo di raccogliere l'eredità di Davide Astori. Un passaggio di testimone che rivela la maturità di un uomo, prima ancora del calciatore. La missione dell'esperto Saponara è dare la sveglia al giovane omonimo, il primo a beneficiarne sarebbe Italiano e con lui la Fiorentina ed i suoi tifosi.