Callejon alla ribalta, con Italiano è cambiato l’orizzonte. ACF pensa di tenerlo

Le buone risposte dal ritiro di Moena e il modulo di Italiano potrebbero rilanciare lo spagnolo dopo una stagione da desaparecido

Nonostante sull'esterno spagnolo sia concreto l'interesse della Lazio, la Fiorentina al momento non è intenzionata a liberarsi così facilmente di Josè Maria Callejon. Questo quanto troviamo scritto su Calciomercato.com. Il titolare sulla fascia destra dei viola (e non potrebbe essere altrimenti visto la spesa) sarà sicuramente Nico Gonzalez. Callejon sarebbe l’alternativa, lo stesso ruolo che andrebbe a ricoprire a Roma. Quindi, da quel punto di vista, non ci guadagnerebbe nulla, a parte l’amarcord con il suo vecchio allenatore Sarri e un palcoscenico europeo.