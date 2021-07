L’opinione: “A Vlahovic servirà un contorno di valore. Callejon? Non è finito”

Così l'ex attaccante Galderisi su Vlahovic e Callejon

L'ex attaccante ed oggi allenatore Giuseppe Galderisi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, rispondendo anche ad alcune domande inerenti la Fiorentina di Vincenzo Italiano: "Vlahovic? Fa le cose con leggerezza, ma di quella cattiva. E non mi sembra uno che si adagia. Certo, gli servirà un contorno di un certo valore: la Fiorentina deve girare pagina. Callejon? Ho la sensazione che gli sia mancata la forza per esaltare le sue qualità. Per me non è un giocatore finito, ha bisogno di sentirsi importante e la capacità dell'allenatore è quella di saper tenere dentro giocatori come lui".