Il richiamo dei vecchi Mister: sirene per Amrabat, Callejon e Duncan

I tre sono richiestissimi dai loro precedenti allenatori

Di Francesco ha avuto Duncan al Sassuolo e al Cagliari, Juric ha avuto Amrabat al Verona e Sarri ha avuto Callejon al Napoli. Questi tre giocatori, nota La Nazione, sono tutti e tre richiesti dai loro ex allenatori, ora rispettivamente alla guida di Verona, Torino e Lazio. In particolare, Duncan ai gialloblu prescinderebbe da Zaccagni in viola, Amrabat in granata è un affare che la Fiorentina non farà se Cairo (non ottimi i rapporti con Commisso) non sborserà una cifra simile ai 20 milioni che è costato, Callejon può salutare facilmente per ricongiungersi al suo maestro. Chiusura su Ribery, lui ormai da tempo non più viola: la prossima settimana possono intensificarsi i contatti con la Sampdoria.