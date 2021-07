Ancora Saponara: “Voglio diventare quello che Davide è stato per me. A Firenze…”

"Dare una mano ai più giovani, essere d'esempio e aiutare la squadra nelle indicazioni di Italiano". Così Saponara ai social viola

Dopo la chiacchierata in sala stampa, Riccardo Saponara ha parlato ai social viola rispondendo ad alcune domande dei tifosi: "In ritiro c'è tanto entusiasmo e condivisione delle idee del mister, che vuole riportare in alto la Fiorentina. Ci vorrà del tempo ma conosco il mister e so che ci può portare grandi soddisfazioni. Chi mi ha aiutato in carriera? Davide è una figura a cui oggi aspiro. Guardano me come io guardavo lui, cerco di dare una mano ai giovani come lui ha fatto con me. Con chi vado d'accordo? Mi trovo davvero bene con questo gruppo, quest'anno sono in camera con Sottil: siamo diversissimi, una coppia comica. Io quello serio e lui quello pazzerello, lo prendo sempre in giro e gli tiro qualche scappellotto.