FOTO – Un altro ragazzo di Totti alla Fiorentina: è il 2004 Kayode

Dal Gozzano arriva il giovane Michael Kayode: il classe 2004 farà parte della Primavera di Aquilani

Dopo aver portato alla Fiorentina i giovani Tormae Biagetti, il procuratore Andrea Ritorni chiude un'altra operazione con la società viola. Il classe 2004 Michael Kayode - che fa parte dell'agenzia di Francesco Totti - giocherà infatti nella Primavera viola. Dopo un anno da protagonista al Gozzano in Serie D (chiuso con 34 presenze, 2 gol e la promozione poi revocata in C), il centrocampista farà parte della rosa a disposizione di Aquilani.