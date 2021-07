UFFICIALE – Zurkowski torna a Empoli. La formula…

L'Empoli si assicura di nuovo Szymon Zurkowski. Dopo 18 mesi in B, adesso per il polacco si aprono le porte della Serie A in azzurro

Redazione VN

Prosegue la sinergia tra Empoli e Fiorentina. Dopo la promozione in Serie A con gli azzurri, Szymon Zurkowski tornerà a vestire la casacca dell'Empoli anche nella prossima stagione. La notizia era nell'aria, e adesso il centrocampista polacco torna alla corte di Corsi e Andreazzoli in prestito con diritto di riscatto e avrà la possibilità di disputare il campionato di Serie A giocando con continuità. La Fiorentina mantiene comunque il controllo del classe '98, e si assicura il diritto di controriscatto sulla promettente mezzala [CLICCA PER LEGGERE TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLA FIORENTINA].