Quarta sicuro del posto, Nico no: quanti dubbi in vista di sabato

Idee chiare, ma solo a metà. La gestione dei sudamericani che dopo gli impegni in Nazionale già oggi prenderanno parte a una seduta di scarico al Viola Park (sono tutti tornati ieri a Firenze) resta ancora sub iudice nella testa di Vincenzo Italiano, che prima di decidere chi (e se) mandare in campo dopodomani a San Siro vorrà rendersi conto in prima persona delle condizioni fisiche di Gonzalez,Martinez Quarta e Mina. Una cosa, però, sembra scontata: con la squalifica di Ranieri uno tra l’argentino e il colombiano dovrà trovare posto al centro della difesa in coppia con Milenkovic, già da due giorni in gruppo dopo le fatiche con la Serbia. E l’indiziato principale a dover fare gli straordinari sembra essere l’ex River. I motivi sono molteplici: Martinez Quarta sta attraversando un buon momento e poi nei due impegni dell’Argentina si è limitato ad osservare i compagni dalla tribuna. Ma se per ciò che riguarda la difesa le scelte per la sfida con il Milan sembrano essere fatte, molti dubbi restano in attacco dove uno degli osservati speciali già da oggi sarà Nico Gonzalez: nello storico blitz di ieri notte (condito da pesanti scontri tra tifosi) della Selección al Maracanà il numero 10 ha giocato appena 20’ e dunque, in teoria, è tornato a Firenze in discrete condizioni ma il sentore, al momento, è che l’esterno per San Siro possa partire dietro nelle scelte rispetto ad altri compagni di reparto, con Ikoné e Brekalo che scalpitano. Oggi pomeriggio alle 15, intanto, è prevista una nuova seduta della squadra a Bagno a Ripoli, la prima a ranghi completi (è tornato anche Kouame dagli impegni con la Costa d’Avorio): oltre al dubbio legato alla prima punta, Italiano dovrà sciogliere il nodo legato al partner di Arthur in mediana: Duncan è favorito su Mandragora.