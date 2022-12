Quarta e quel destino ribaltato: dopo Firenze, si prenderà anche l’Argentina

Anche Quarta festeggia con la sua Argentina adesso, vuole conquistarsi il posto d titolare come già fatto a Firenze

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Martinez Quarta. Anche lui, come Nico Gonzalez, è volato in Argentina per festeggiare la Coppa del Mondo vinta da Messi e suoi compagni. Il difensore viola ha partecipato, con 8 presenze, alla qualificazione della sua nazionale e nel suo futuro, questa assenza, dovrà essere un'eccezione. Si, perchè dopo un periodo altalenante, Quarta si è preso Firenze e il posta da titolare. Così, vorrà fare anche con l'Argentina campione del mondo.