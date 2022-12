Gonzalez festeggia con l’Argentina: Italiano dovrà sfruttare l’entusiasmo

Il Correrie Fiorentino si sofferma sui festeggiamenti di Nico Gonzalez con l'Argentina. Dalla delusione per un Mondiale mancato, alla festa per un Mondiale vinto. Nico è già tornato a Firenze, ma nella sua testa ci sono ancora le immagini di quei festeggiamenti. Lui il sogno l'ha toccato con un dito, poi però tutto è svanito. Adesso c'è solo la Fiorentina e Italiano si dovrà concentrare su di lui per sfruttare dal punto di vista psicologico per risollevarlo, sfruttando questo entusiasmo. Dopotutto, se l'Argentina è lì, il merito è anche suo. 11 presenze (su 18), con 3 gol ed 1 assist. Nico sente questa coppa anche un po' sua.