Quarta al Betis e l’addio di Kokorin. Poi alla ricerca di un centrale mancino

La Nazione analizza le ultime mosse di mercato della Fiorentina e i possibili colpi futuri. Ci sono altri movimenti in vista per completare la rosa messa a disposizione di Vincenzo Italiano. La cessione in stand by di Quarta al Betis Siviglia, quella con destinazione ignota di Kokorin e a questo punto l’ultimo colpo che manca (dando per fatto Vranckx): ovvero il famoso centrale mancino.