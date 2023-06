Quanti esterni per Italiano: la scelta dovrà essere ponderata

Il Corriere dello Sport si sofferma sul tema esterni e su quali potrebbero essere le scelte di Italiano. Con il Sassuolo si giocano due posti in quattro: Kouame, Brekalo, Saponara e Sottil che adesso appare più indietro nelle gerarchie. Sulla trequarti ci sarà sicuramente Barak per conservare e tenere a riposo Bonaventura in vista del West Ham. Discorso che vale anche per Ikoné, ma ancor più per Nico Gonzalez. L’argentino dovrà essere il mattatore di Praga e sta continuando a lavorare in vista di quell’obiettivo per farsi trovare al top. Il francese invece sabato scorso era in campo, ma la sfida europea non era così ravvicinata come lo è questa volta.