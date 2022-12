Quante pretendenti per Zurkowski: la volontà del polacco è chiara

La Nazione si sofferma sul futuro di Zurkowski, altro giocatore che non rientra nei piani della società viola. Molte squadre si sono palesate per accaparrarsi le prestazioni del polacco. Tra queste, come riportato dalla nostra redazione ieri, c'è anche la Sampdoria che potrebbe chiederlo nell'affare Sabiri. La volontà del centrocampista però è molto chiara. Lui vuole tornare a Empoli e la società a toscana sta lavorando sottotraccia per aggiudicarsi il giocatore. Sullo sfondo rimane sempre il solito Bologna, squadra con cui la Fiorentina ha parecchi intrecci di mercato.