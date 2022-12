VN – Stankovic ha deciso: tutto su Zurkowski, prima scelta per il centrocampo

Zurkowski con molta probabilità lascerà Firenze. Il polacco non rientra nei piani di Italiano e la società viola è a lavoro per trovargli una sistemazione adeguata. Tante le squadre interessate a lui, ma nelle ultime ore la Sampdoria sembra essersi inserita in maniera importante nella corsa al centrocampista.Stankovic lo vuole a tutti i costi e adesso Zurkowski è diventato la prima scelta della Sampdoria per rinforzare il proprio centrocampo.