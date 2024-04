Quante occasioni ghiotte per Sottil, ma l’esterno continua a deludere

«È solo questione di tempo, sai cosa fare e quanto lavorare per arrivare dove vuoi». Il messaggio lo ha scritto in inglese ieri Riccardo Sottil sui propri account social. Il tutto corredato da una sua fotografia in campo a Salerno, rincorso palla al piede dall’ex compagno Pierozzi. Post arrivato il giorno dopo una prestazione incolore. Anzi, per tanti è stato il peggiore in campo nelle valutazioni del dopo gara. Largo sulla sinistra, Italiano lo ha lasciato in campo tutta la partita. Chance ghiotta, da sfruttare. Lui più degli altri, perché è uno di quelli che ambisce a esserci nelle partite che arriveranno, dove la Fiorentina si giocherà la stagione. Occasione però fallita. Nervoso nel primo tempo, qualche scintilla con Sambia e un giallo evitabile. Nella ripresa, pronti via, l’occasione per marchiare a fuoco la gara. Giocata sontuosa ed elegante di Castrovilli, che con l’esterno lo manda in campo aperto verso la porta. Bravo all’inizio a vincere il duello con l’avversario, poi davanti a Ochoa l’ennesima scelta sbagliata. Lo riporta la Nazione.