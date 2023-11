Quando rientra la difesa della Fiorentina? A Milano qualcuno dovrà sacrificarsi

I tempi dei rientri in casa Fiorentina, in particolare in difesa. Domani, alla ripresa degli allenamenti, ci sarà Milenkovic. Lui si, sicuro di giocare sabato sera al centro della difesa. Domani sera torneranno anche gli azzurri Biraghi e Bonaventura (impegnati oggi contro l’Ucraina). Al più tardi mercoledì rientrerà Comuzzo, impegnato con l’Italia Under 19. Per vedere Quarta e Mina a Bagno a Ripoli bisognerà aspettare invece almeno fino a giovedì sera, con il primo allenamento dei due (oltre che di Gonzalez) che dovrebbe coincidere con la rifinitura di venerdì. I due difensori non dovrebbero giocare (l’Argentina sfiderà il Brasile, la Colombia se la vedrà contro il Paraguay) ma i lunghi viaggi e i pochi allenamenti peseranno sulla condizione fisica. Di certo c’è che qualcuno dovrà stringere i denti. Lo riporta la Nazione.