Quando Parisi fece saltare l’arrivo di Bajrami a Firenze. E l’Empoli si infuriò

Pure con la nuova proprietà viola. Estate 2022. Tutto apparecchiato per il passaggio di Bajrami in viola e per il ritorno di Zurkowski a Empoli. Calciatori felici e cifre giuste salvo poi far saltare tutto in aria sulla linea del traguardo.

Vicine e spesso lontane. Firenze ed Empoli sono da sempre così. Calcisticamente e non solo. Se il fiorentino si ritiene superiore, per storia e risultati, l’empolese lo addita come spocchioso e con la puzza sotto il naso. Battaglie di campanile, che spesso si sono riversate in campo e qualche volta anche a livello dirigenziale. Lunghi i silenzi fra le parti quando in tanti auspicavano una collaborazione che avrebbe portato vantaggi ad entrambi i club. Oggi il termometro volge al sereno, complice l’operazione estiva che ha vestito di viola Fabiano Parisi. Le parti sono tornate a stringersi la mano. Il buon vicinato c’è stato però raramente. Pure con la nuova proprietà viola. Estate 2022. Tutto apparecchiato per il passaggio di Bajrami in viola e per il ritorno di Zurkowski a Empoli. Calciatori felici e cifre giuste salvo poi far saltare tutto in aria sulla linea del traguardo. Motivi oscuri, si disse all’epoca che la Fiorentina avrebbe voluto un’opzione - non concessa - per acquistare Parisi. Proprio lui. Rapporti tesi, smorzati nel corso dei mesi, con Joe Barone e Fabrizio Corsi che pubblicamente hanno sempre parlato di un clima sereno, fino ad arrivare poi all’affare estivo. Lo riporta La Nazione.