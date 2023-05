Qualità, motivazione, esperienza. Dodò pronto a trascinare i viola

Dodò, dopo un fisiologico periodo di ambientamento, ora è pronto per prendersi la Fiorentina: e la sua esperienza in ambito internazionale conta molto

Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola dedica un focus a Dodò, terzino della Fiorentina ieri in sala stampa ad accompagnare Italiano. Il brasiliano, sempre sorridente e illuminato, in pochi mesi ha saputo diventare un leader della squadra, prendendola per mano dopo un periodo di ambientamento non proprio semplice. Ha trovato anche la giusta simbiosi con la città e questo gli piace: è riuscito a integrarsi e a superare le difficoltà brillantemente grazie alla fiducia che tutto l'ambiente gli ha trasmesso. In molti lo definiscono leader emotivo della Fiorentina, il campo lo conferma.