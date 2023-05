Dodò: “I tifosi mi spronano a fare sempre meglio. Finale? La vogliamo”

Le parole in conferenza stampa di Dodò in vista della semifinale d'andata di Uefa Conference League tra Fiorentina e Basilea

In vista della semifinale d'andata di Conference League, il giocatore della Fiorentina, Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodò, ha parlato in conferenza stampa. Le parole in diretta dalle 14:00 direttamente su Violanews.com.

Su cosa può dare ai compagni con la sua esperienza europea — "Domani abbiamo una partita molto importante per noi. Una semifinale europea è una cosa diversa per tutti. Dovremo giocare per fare la differenza non solo per noi, ma per tutti i nostri tifosi".

Sulla sua crescita — "Quando sono arrivato ero in difficoltà e questa cosa mi dava fastidio. Il mister mi è sempre stato vicino e ora si stanno vedendo i risultati. Adesso ho grande fiducia da parte di tutta la società e compagni, sto bene. Mi sento come a casa".

Sull'atteggiamento in vista della sfida di domani — "Per domani tutti noi siamo concentrati per fare una grande partita. Ho già giocato una semifinale europea due anni fa e tornarci è bellissimo. Vogliamo fare una grande prestazione. Il Basilea è una grande squadra e dovremo stare molto concentrati. Vogliamo la finale per rendere felice la piazza. In Conference League sono tutte partite diverse e molto complicate. L'atteggiamento più bello avuto? Forse quello in Turchia, che nonostante l'essere andati sotto 1-0 siamo rimasti concentrati per ottenere il risultato".

Cosa faresti se arriviamo in finale? — "Prima dobbiamo pensare a centrare il nostro obiettivo, poi vedrò cosa fare ai capelli (ride, ndr)".

Su come sta vivendo Cabral la vigilia della partita con il Basilea — "Arthur è un mio amico da tempo, come Igor. Sono contento di essere qui con lui. Incontrare la sua ex squadra sarà molto importante a livello psicologico. Sono convinto che farà il massimo per lasciare il segno nella partita".

Sei diventato un idolo per i tifosi. Che rapporto sta nascendo con Firenze? — "I tifosi della Fiorentina per me sono una cosa molto bella. Mi danno tanta fiducia per giocare sempre e fare meglio. Ho un amico che lavora al supermarket qui a Firenze e viene sempre a parlare con me per come gioco. Anche lui è molto contento del mio lavoro. Voglio continuare così per fare sempre di più".

Che differenze ci sono tra Italiano e De Zerbi. Come stai fisicamente? — "Tutti e due sono allenatori molto forti e ad entrambi piace giocare la palla. È una cosa che mi è piaciuta fin da subito. Fin da quando sono arrivato il mister mi ha trasmesso questo atteggiamento da avere in campo. Sono pronto a dare il 100% per questo finale di stagione della Fiorentina".