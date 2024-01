Qualcuno nutriva dei dubbi, ma Arthur si è preso Firenze e la Fiorentina

Qualcuno nutriva dei dubbi, persino lui. «Mi chiama il mio agente e dice: ti vuole la Fiorentina. Mi ha fatto piacere, la Viola veniva da una bella stagione con due finali ma... non ero convinto al 100%». Qualcuno ci ha messo lo zampino: «Le parole di Italiano hanno dissipato ogni dubbio. Mi ha fatto capire quanto ero adatto al suo gioco e la mia posizione, dove posso dare il massimo. Ho chiamato l’agente e gli ho detto: si va a Firenze». E adesso sono contenti tutti: la Fiorentina, i tifosi, Italiano e lui, Arthur Melo, semplicemente Arthur. Il regista brasiliano è il cuore della squadra: quando manca, ci si accorge subito. Per fortuna della Viola, almeno in campionato, le ha giocate tutte. Spesso dall’inizio, a volte a gara in corso, per aggiustare le cose. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.