QS: “Salernitana-Fiorentina? Italiano lo sa, conta di più la Coppa Italia”

Salernitana-Fiorentina – inevitabilmente – sarebbe dovuta essere e lo sarà in modo netto e chiaro, il valzer del turnover. Niente convocazione e tutti a casa, quattro big: in ordine, Belotti, Beltran, Nico Gonzalez, Bonaventura. E a casa anche Nzola. Inevitabile e giusto, senza dubbio, anche perché ci sono giocatori (vedi Belotti, Bonaventura, lo stesso Nico) che per avere un rendimento costante nella parte finale e decisiva della stagione non possono permettersi un’overdose di minuti in campo. E la sfida di oggi non era esattamente la più adatta per disperdere energie da tenere sotto controllo come una caricabatterie che lampeggia a mille.Italiano sa bene che il mini-obiettivo che racconta comunque il valore della trasferta a Salerno è al ribasso rispetto a quello che dovrà accadere nella notte contro l’Atalanta e poi nella prima decade di maggio contro il Bruges. Italiano questo lo sa benissimo. Lo riporta la Nazione.