QS: “Italiano in silenzio. Si parla solo del futuro e la società che fa?”

Atalanta-Fiorentina? Vincenzo Italiano l’ha preparata in silenzio. Negli ultimi giorni ha innescato le discussioni sul suo futuro, con quella frase alla vigilia del Maccabi Haifa(«La società è al corrente della mia idea»)che sarà protagonista a lungo nelle prossime settimane. Ieri si è tornato a parlare tanto di lui e poco dell’Atalanta. Il termometro della vigilia (casualità, se ne parla sempre a ridosso delle partite) lo dava lontano dalla Fiorentina da luglio in avanti. E mentre la società continua a rimanere in silenzio (chissà che oggi Joe Barone non torni a parlare nel pre partita...) ieri l’allenatore ha pensato solo a preparare la difficile sfida di questo pomeriggio. Lo riporta La Nazione.