QS: “Fiorentina è la vittoria dell’orgoglio e della sofferenza”

"La Fiorentina vola in semifinale di coppa Italia. La sentenza arriva ai calci di rigore con i viola tutti al centro". Questo è lo scenario che vede il pubblico del Franchi dopo i calci di rigori tra Fiorentina e Bologna. Come sottolinea la Nazione, la squadra di Italiano vince con sofferenza e orgoglio, contro tutte le assenze. Il tecnico viola stupisce tutti e scende in campo con un 3-4-1-2 rivoluzionario. All'inizio però, è il Bologna che fa la partita. Con il passare dei minuti la Fiorentina sale in cattedra e inizia a macinare gioco e occasioni. Beltran e Kayode sfiora il vantaggio, così come Bonaventura. Nel Bologna, Zirkzee colpisce due pali e spaventa un Franchi, che al termine dei rigori, esplode in urlo liberatorio. La Fiorentina vola in semifinale per il terzo anno consecutivo.