QS: “Erroraccio di Quarta, rimedia Ikonè. La Fiorentina non vince più”

Testa alla coppa. Questa è l'unica cosa da dire dopo Fiorentina-Genoa. Una partita che finisce 1 a 1 e sancisce l'ennesimo passo falso della squadra di Italiano in campionato. Al Franchi, come sottolinea la Nazione, la squadra viola non riesce a trovare la via del gol o meglio, della vittoria. Nel primo tempo è il Genoa a passare in vantaggio con un calcio di rigore di Gudmundsson dopo un erroraccio di Quarta che regala palla a Messias. Poi è Parisi a commettere fallo su Ekuban dopo la respinta di Terracciano. Di Fiorentina poco o nulla da segnalare, se non un gol di Belotti annullato per fuorigioco. Nella ripresa, come spesso accade, è un'altra viola. Bonaventura mette in mezzo un'ottima palla e Ikonè, di testa, pareggia. Dopo di chè tanti brividi, dal rigore revoca al Genoa dal Var al possibile fallo di mano di Haps. Niente di eclatante, ma la Fiorentina continua a non vincere. Giovedì arriva la Conference e quella sì, che sarà decisiva.