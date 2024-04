QS: “Ecco quanto guadagnerebbe la Fiorentina con le cessioni di Nico e Beltran”

Gioielli viola che però non luccicano al massimo. Come dovrebbero. E come ne avrebbe bisogno la Fiorentina. Si chiamano Nico Gonzalez e Lucas Beltran. Entrambi hanno passaporto e cuore dell’Argentina e ad entrambi, Italiano chiede un finale di stagione degno della qualità e del valore raccontato bene sul loro curriculum. E poi Nico e Lucas sono un patrimonio della società viola. Con tutto il rispetto del contratto in scadenza di Bonaventura o del prestito secco di Belotti e di Arthur, giocatori di assoluta qualità, ma con un futuro ancora da decifrare, Nico e Lucas sono legati alla Fiorentina con contratti lunghissimi (scadenza nel giugno 2028) e sui siti che si occupano di calciomercato vantano prezzi da gioielli ’veri’.Gonzalez costa, come minimo, 40 milioni di euro. Beltran, poco meno della metà (16 milioni). Insieme, tanto per fare il conto sul bloc notes dell’oste, possono portare alla cassa viola 56 milioni (sicuramente di più in caso di trattativa reale). Mica spiccioli. Ma è chiaro che Italiano e i dirigenti del club, al momento preferiscono parlare di altro e non di soldi ’futuribili’ e si aspettano soprattutto che Nico e Lucas portino quello che in questa stagione hanno portato poco: qualità, rendimento e costanza nell’affidabilità. Lo riporta la Nazione.