QS: “Commisso torna in America. Prima però l’intitolazione della Villa?”

È destinato con tutta probabilità a fare rientro in America già martedì prossimo Rocco Commisso. Il presidente, arrivato mercoledì con la moglie Catherine per assistere alla semifinale di Conference con il Bruges, dovrà fare ritorno nel New Jersey per adempiere ad alcuni impegni improrogabili. Nell’incontro avuto ieri al Viola Park con la squadra il patron ha detto che farà di tutto per tornare il prima possibile a Firenze, nella speranza che Biraghi e soci raggiungano la finale di Atene e in campionato riescano a mantenere almeno l’attuale posizione. Nei prossimi giorni, prima della ripartenza di Commisso, potrebbe avvenire l’intitolazione della Villa Viola alla memoria di Joe Barone all’interno del Viola Park. Lo scrive la Nazione.