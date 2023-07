QS: “Amrabat destinato a partecipare al ritiro. Stessa situazione per Igor”

In questa situazione quindi, vedere il marocchino varcare le porte del Viola Park è davvero possibile. Stesso identica situazione quella di Igor. Zero offerte per il brasiliano

"Il rischio di vederselo arrivare al centro sportivo il 19 luglio è concreto". La Nazione si riferisce così a Sofyan Amrabat. La Fiorentina prova a lavorare sul fronte cessione, ma come sottolinea il quotidiano, non sembra muoversi nulla. In questa situazione quindi, vedere il marocchino varcare le porte del Viola Park è davvero possibile. Stesso identica situazione quella di Igor. Il brasiliano è sul mercato, piace ma non ci sono offerte per adesso. Anche lui, salvo sorprese sarà atteso al Viola Park.