Pupo: “La Juventus vincerà il campionato, ma il vero Vlahovic era da noi”

Su Vlahovic

"Il vero Vlahovic lo abbiamo visto noi. Da noi si è espresso in maniera più concreta, era decisivo. Insomma come ha giocato alla Fiorentina alla Juventus non gioca. Se è un campione? Non è Giancarlo Antognoni, a prescindere dal ruolo che ricopriva in campo, e non è nemmeno Roberto Baggio. Vlahovic è un ottimo calciatore dal mio punto di vista, ma con dei limiti. Faccio fatica a credere che possa crescere ancora. Il giocatore che ha lasciato la ferita più grande? Nemmeno a chiedere: Roberto Baggio».