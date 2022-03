Pupo: “Deluso e inca**ato, ma che viola contro la Juve. Possiamo batterli”

Il cantante e tifoso viola: "La Fiorentina è forte ed è assolutamente in grado di battere la Juventus nella partita di ritorno a Torino"

Anche il cantante e tifoso viola Pupo, nella sua rubrica pubblica sul quotidiano Leggo, ha commentato la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: "Ero deluso e incazzato, ma la Fiorentina si è fatta onore. Ha giocato molto meglio della Juventus ma, come spesso accade nella vita, non è stata giustamente ricompensata dalla sorte. Sono questi i momenti cruciali in cui non bisogna abbattersi e non bisogna cadere nella frustrazione".