Pistocchi: “Semifinali di Coppa Italia mediocri. Fiorentina unica all’altezza”

Il giornalista: "L’unica squadra che ha disputato una partita all’altezza della sua situazione e delle sue possibilità è stata la Fiorentina"

Maurizio Pistocchi, attraverso un visto pubblicato sul canale Youtube di FantasyTeam.news, è tornato a parlare delle semifinali d'andata di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "La Coppa Italia ci ha presentato due semifinali dai contenuti tecnici e agonistici abbastanza mediocri. Parolo di quelli della gara tra Milan e Inter e ancora di più di quelli di Fiorentina-Juventus. Qualcuno per criticare il comportamento tenuto dalla Juventus nella partita di Firenze ha parlato di fortuna, usando termini più coloriti. La fortuna c’è per tutti e in tutte le partite".