Malusci: “Piatek va servito meglio. Coppa? Non mi preoccupo dopo una gara così”

L'ex viola sicuro: "Anche contro Napoli e Atalanta ci davano per spacciati... di cosa devo preoccuparmi dopo la gara d'andata?"

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, queste le sue parole sui temi più caldi di casa viola: "Coppa Italia? Anche contro Napoli e Atalanta ci davano per spacciati... di cosa devo preoccuparmi dopo aver visto la prestazione nella gara d'andata? Meritavamo di vincere 2 o 3 a 0, poi ci sta che i gol subiti possano arrivare da degli errori. La sconfitta lascia l'amaro in bocca ma abbiamo creato molte occasioni mentre la Juve è venuto a Firenze solo per non subire gol. A Torino ce la giocheremo".