Punti, non parole: Italiano ha rovesciato le prospettive della Fiorentina

La Fiorentina ha anche colmato il gap con le romane: ha 14 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Per questo sogna l'Europa

Il Corriere dello Sport si concentra sull'andamento della Fiorentina. "Rispetto all’ultima stagione, nessun’altra squadra in Serie A ha messo insieme più punti della Fiorentina, che in classifica conta ben 14 punti in più di un anno fa (dopo 24 partite giocate, esattamente come oggi). Napoli e Torino rincorrono a quota 9, la Juventus è lontanissima dai fasti del passato, con un ritardo di 6 lunghezze dal campionato 2020/21, mentre la Roma dello “Special One” Mourinho ha addirittura 7 punti in meno".