Pulgar punto di riferimento viola. Italiano cerca un regista? Eccolo

Il centrocampista cileno adesso punta al riscatto nella Fiorentina, la sfida è trasformarsi nel regista della rinascita viola

Approfondimento su Erick Pulgar sulle pagine sportive de La Nazione. Il cileno - riporta il quotidiano - sta lavorando al centro sportivo Astori con sedute individuali secondo quanto stabilito dalle norme anti-Covid (l’atleta è vaccinato, ma proviene da area extra UE) e da sabato potrà unirsi al resto del gruppo, dettando così i tempi della manovra. Pulgar adesso punta al riscatto nella Fiorentina, la sfida è trasformarsi nel regista della rinascita viola. Il primo step sarà quello di comprimere i tempi per ritrovare la condizione ottimale per fare la differenza in campo. Poi, dovrà diventare il “metronomo“ perfetto, l’elemento in grado di fare da raccordo tra le fasi della manovra. Meglio anche delle alternative sul mercato.

E’ bastato osservare le amichevoli giocate dalla Fiorentina nel ritiro di Moena (Bianco e Krastev sono stati chiamati a farne le veci) per captare l’assoluta centralità del ruolo all’interno della filosofia di gioco del tecnico siciliano. Tocca a Pulgar provare ad alzare l’asticella, sfruttando anche quelle qualità balistiche dimostrate nei calci piazzati. Vuole essere lui uno dei garanti della metamorfosi viola, per scacciare definitivamente le ombre del mercato. Pulgar non intende lasciarsi scappare l’occasione, anche per mettere in un angolo le critiche piovute negli ultimi mesi.