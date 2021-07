Fedele consiglia il Napoli: “Prendi Pulgar per sostituire Demme”

Per l'agente è Pulgar il profilo migliore per sostituire Demme, fuori per almeno due mesi per la rottura del legamento collaterale mediale

Redazione VN

Il procuratore e dirigente Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sul mercato del Napoli. Queste le sue parole: "A De Laurentiis chiederei di non comprare molti giocatori ma di prendere strutture per far allenare i ragazzi".

Fedele continua: "Ounas ed Elmas? Il macedone è un buon giocatore ma non serve, terrei Ounas molto pericoloso nell’1 vs 1. Centrocampo per sostituire l'infortunato Demme? Prenderei Pulgar, regista completo che sa tirare anche punizioni e rigori".