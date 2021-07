VN – Pulgar, arrivano i primi sondaggi: la situazione

In tre su Pulgar: la Viola attende l'offerta giusta

Arrivano i primi sondaggi per Erick Pulgar. Il centrocampista della Fiorentina è reduce da una bella Copa America, adesso infatti non mancano le pretendenti per il cileno. Come raccolto da ViolaNews, su Pulgar avrebbero chiesto informazioni in particolare dal campionato spagnolo, con Celta Vigo e Real Betis su tutte, ma si registra anche un sondaggio del Marsiglia. Calciatore che per la Fiorentina non è incedibile e dunque potrebbe anche partire con l'offerta giusta.