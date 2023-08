Pubblico al Viola Park il 17 settembre: tre tappe per ottenere il “sì”

Le tre date da cerchiare in rosso per arrivare finalmente ad accogliere i tifosi all'interno della nuova casa della Fiorentina

17 settembre, data dell'inizio del campionato femminile con la Fiorentina di Sebastian De La Fuente che apre in casa contro il Sassuolo . E' questo il giorno che dovrebbe vedere per la prima volta il pubblico al Viola Park, sede designata delle gare di Femminile e Primavera. Il Tirreno oggi fa il punto sull'iter da rispettare per ottenere l'agibilità.

Le tre tappe

Una volta consegnata, oggi, la documentazione dei progettisti, saranno convocate per l'8 settembre la Commissione pubblico spettacolo comunale per l'esame di fattibilità del progetto e, se non ci saranno prescrizioni o osservazioni, il 12 si procederà con il sopralluogo della Commissione al Viola Park. In caso di esito positivo, già dal giorno successivo e dunque dal 13 settembre, sarà rilasciata l'agibilità.