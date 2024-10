Prove di tour de force per Palladino. Adesso servono i tre punti lontano dal Franchi

Prove tecniche di tour de force, in attesa che da fine novembre in poi cominci la vera e propria maratona. Si avvicina sempre di più la ripresa del campionato, in cui la Fiorentina sarà messa alla prova in termini di tenuta, mentale e fisica. Sette sfide racchiuse in tre settimane, dalla trasferta di Lecce al Verona in casa che chiuderà una seconda tranche di partite nelle quali la squadra di Palladino sarà chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere fino all’ultima sosta. Dei sette match in arrivo da domenica in poi cinque saranno in trasferta, Europa inclusa. Lontano da Campo di Marte la Fiorentina ha faticato troppo, infatti se al Franchi il passo dei viola è più che spedito con due vittorie (Lazio e Milan) e due pareggi (Venezia e Monza) oltre al pari iniziale con l’Akademia Puskas e il successo sui The New Saints in Conference League, fuori casa non sono arrivate ancora vittorie. L’obiettivo allora non può che esser quello d’invertire il trend, per crescere oltre che in termini di rendimento anche di personalità. C’è da scommettere sulla voglia di Palladino di proseguire sulla buona strada intrapresa di recente. A cominciare da Lecce, dove i viola giocheranno domenica alla ripresa, e stesso dicasi per la prima trasferta di Conference League, logisticamente più semplice da affrontare rispetto al passato. In Svizzera, contro il San Gallo, la Fiorentina riprenderà un cammino che la vedrà di nuovo in scena il 7 novembre, nell’isola di Cipro contro l’Apoel Nicosia, nel mezzo la sfida alla Roma al Franchi alle 20.45 di domenica 27 e le trasferte di Genova e Torino intervallate da soli tre giorni. Per il grande ex Gudmundsson il ritorno a Marassi è infatti fissato nel primo turno infrasettimanale della stagione, giovedì 31 ottobre, in una settimana in cui si continuerà a giocare ogni tre giorni anche in assenza della Conference League. Ultima tappa di un autunno in salita la gara casalinga contro il Verona, occasione buona per tirare le somme dopo un’altra buona fetta di stagione e soprattutto cominciare ad abituarsi a un calendario sempre più fitto. E pure a settimane in cui ci sarà sempre meno tempo per allenarsi al Viola Park. Lo riporta il Corriere Fiorentino