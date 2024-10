Ranieri-Comuzzo la coppia d’oro della Fiorentina. Palladino ha scommesso su di loro

Nel gioco delle coppie adesso i titolari sono Ranieri e Comuzzo. Raffaele Palladino da quando ha cominciato a giocare a 4 in difesa vede solo loro due. Entrambi garantiscono affidabilità, sicurezza e carattere, mentre l'esperienza la stanno maturando direttamente sul campo. Comuzzo è stato convocato in Under 21, Ranieri invece è sceso in campo domenica sera con la fascia sul braccio . Il tecnico viola ha capito che i due centrali cresciuti nel vivaio della Fiorentina possono rappresentare un patrimonio sul quale la società un giorno potrà decidere di fare una discreta plusvalenza.

Luca Ranieri

Nato a La Spezia nel 1999, si allenava ai "Campini" di Campo di Marte già a 14 anni. Partito come terzino ha fatto la gavetta prima di rientrare a Firenze: Foggia, Ascoli, Spal e Salernitana. Con la maglia granata ha fatto il suo vero anno di formazione in A, con 27 presenze e un gol. Nel 2022 è tornato a Firenze e ha giocato 9 gare. Nell'anno successivo Italiano lo ha schierato per un totale di 37 volte tra campionato e Conference. Palladino lo ha tenuto fin da subito in grande considerazione, tanto da essere attualmente il quarto giocatore più utilizzato in stagione. In una squadra, che senza Biraghi, non vede un capitano designato, è arrivato questo riconoscimento proprio contro il Milan. La società viola crede tanto in Ranieri e pochi mesi fa è arrivato anche il prolungamento fino al 2028.