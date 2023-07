Prossima fermata Belgrado. Poi Grosseto e Newcastle: le tappe del precampionato

Oggi al Viola Park arriva il Catanzaro, ma non c'è sosta nel precampionato della Fiorentina. Come scrive La Nazione, Italiano vuole spingere subito forte fin da subito, anche perché venerdì prossimo la Fiorentina scoprirà se parteciperà alla prossima Conference League e non vuole arrivare impreparato all'appuntamento. Dopo la sfida con i giallorossi, la squadra si allenerà anche domani per mettere nel mirino il test di Belgrado con la Stella Rossa. Poi Grosseto e il quadrangolare in Inghilterra con Newcastle, Nizza e Villareal prima del doppio test con Sestri Levante e Ofi Creta che chiuderà il precampionato.