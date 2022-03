Probabile formazione: tutto quasi deciso. Italiano a San Siro con un solo dubbio

Il possibile undici che scenderà in campo nella super sfida di questa sera

Un solo dubbio di formazione tiene banco in vista della super sfida di questa sera a San Siro. Secondo i quotidiani, infatti, a difendere i pali della porta gigliata ci sarà ancora una volta Terrracciano, tornato ad essere il titolare dopo le due panchine a discapito di Dragowski qualche settimana fa. Davanti all'ex Empoli ci sarà quella che al momento è la linea a quattro più affidabile per Vincenzo Italiano: Odriozola e Biraghi sulle corsie con Igor e Milenkovic a formare la coppia centrale .

A centrocampo scelte quasi obbligate. Sono, infatti, soltanto quattro i centrocampisti convocati dal tecnico viola (complice le assenze di Bonaventura e Amrabat). E di questi, a scendere in campo contro l'Inter, ci saranno Castrovilli e Duncan con l'imprescindibile Torreira in regia. Infine l'attacco, dove Italiano dovrà sciogliere l'ultimo dubbio; se Piatek e Gonzalez sono sicuri del posto, Ikonè e Saponara si giocano l'ultima maglia del tridente. Con il francese in leggero vantaggio.