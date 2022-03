Inter-Fiorentina, i 23 convocati di Italiano: due assenti tra le fila viola

La spedizione viola che domani pomeriggio sarà protagonista a San Siro: Italiano dovrà fare a meno di due pedine

La Fiorentina ha reso nota la lista dei giocatori viola convocati per la gara in programma domani pomeriggio (ore 18:00) in casa dell'Inter. Come annunciato in conferenza stampa da Italiano, indisponibili Bonaventura e Amrabat, due assenze pesanti a centrocampo.