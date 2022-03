Albertosi sicuro: “Fiorentina da Europa a prescindere dalla gara di domani”

L'ex portiere viola: "La Fiorentina sta lottando per entrare in Europa, ma credo che l'Inter sia più forte"

L'ex portiere viola Enrico Albertosi ha parlato anche della gara tra Inter e Fiorentina in programma domani nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni: "Sarà una bella partita perché la Fiorentina gioca bene e l'Inter vista a Torino ha avuto tante difficoltà; se l'arbitro concede il rigore vanno 2-0 e i nerazzurri probabilmente non avrebbero rimontato. La Fiorentina sta lottando per entrare in Europa, ma credo che l'Inter sia più forte".