Coppia Milenkovic-Igor è una garanzia: i numeri. Ora l’esame Lautaro-Dzeko

Quando giocano insieme subiscono solo poco più di mezzo gol a partita

Nell’ultimo mese viola, da Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia in avanti, l’unico con il posto fisso in squadra è stato proprio Igor e nelle cinque occasioni in cui ha composto la coppia di centrali con Milenkovic (Spezia, Atalanta in campionato, Juventus, Verona e Bologna), la Fiorentina ha subìto appena tre gol. Non solo. Allargando la statistica a tutto il 2022, diventano sette le gare giocate in tandem (vanno aggiunte quelle contro Genoa e Cagliari) e le reti al passivo aumentano di appena un’unità per una media di 0,57 gol a partita. Che è esattamente l’obiettivo che ha in mente Italiano per far fare il definitivo salto di qualità alla propria squadra. Per dire: la media generale in campionato è di 1,32 gol a partita. Ora viene il difficile. Sabato affronteranno Lautaro Martinez, autore di 14 gol, e Dzeko, 12.