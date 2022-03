Probabile formazione: Torreira recupera, dubbi in mediana e in attacco

Le scelte di Italiano in vista della gara di stasera contro la Juventus: in porta torna Terracciano, Piatek e Sottil davanti a Dragowski e Saponara

I dubbi non mancano, ma dalla rifinitura di ieri sono uscite indicazioni possono aiutarci a capire qualcosa di più sulla formazione iniziale della Fiorentina che stasera affronterà la Juventus in Coppa Italia. Secondo i quotidiani oggi in edicola, Terracciano parte davanti a Dragowski, mentre in difesa le presenze dall'inizio di Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi sono praticamente certe. Qualche incertezza in più a centrocampo, dove oltre a Bonaventura e Torreira (pienamente recuperato dopo i fastidi fisici dei giorni scorsi) dovrebbe esserci Castrovilli. Il numero 10 viola si gioca il posto con Duncan, più defilato Maleh.